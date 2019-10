O meio-campista Arrascaeta foi submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo nesta sexta-feira, (4) e deve ter alta no período da noite. De acordo com o médico Márcio Tannure, o procedimento foi bem-sucedido e o jogador do Flamengo deve iniciar a fisioterapia já neste sábado.



"O atleta Arrascaeta terminou agora o procedimento cirúrgico para fazer o reparo do menisco do joelho esquerdo e do ligamento colateral medial. A cirurgia foi realizada com êxito, dentro do esperado, e o atleta terá alta hoje à noite (sexta-feira), explicou o médico.



O uruguaio sofreu a lesão durante o empate por 1 a 1 com o Grêmio, na noite de quarta-feira, em Porto Alegre, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Tannure não informou o provável tempo de recuperação, mas a estimativa inicial era de afastamento por 30 dias.



Assim, o jogador se torna desfalque certo para o jogo de volta da semifinal, no dia 23 de outubro, no Maracanã. "A partir de amanhã [sábado], ele já inicia processo de fisioterapia acompanhado pelos fisioterapeutas do Clube de Regatas do Flamengo. A partir de segunda-feira se apresenta no Ninho do Urubu para dar seguimento a esse processo de fisioterapia junto aos fisioterapeutas do clube", declarou o médico.



A ausência de Arrascaeta preocupa o técnico Jorge Jesus, uma vez que o meia tem sido um dos principais destaques da equipe na temporada. O uruguaio marcou 14 gols e deu 11 assistências em 39 jogos. A contusão sofrida pelo uruguaio é similar a de Vitinho, que se machucou em julho durante partida contra o Corinthians, em Itaquera, e ficou cerca de um mês fora.



Reserva de Arrascaeta, Diego ainda se recupera de uma fratura no tornozelo esquerdo, sofrida na derrota por 2 a 0 contra o Emelec, pelas oitavas de final da Libertadores, e também está fora de combate. O atacante colombiano Berrío e o jovem Reinier são opções.





