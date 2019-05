O departamento médico do Cruzeiro detalhou nesta quinta-feira (23) o pós-operatório do lateral-direito colombiano Luis Orejuela. O jovem de 23 anos passou por procedimento cirúrgico na noite da última quarta, no hospital Lifecenter, em Belo Horizonte, e corrigiu um problema no menisco do joelho esquerdo.

“A cirurgia do atleta Luis Orejuela ocorreu hoje, quarta-feira. Durante o ato cirúrgico foi confirmada a lesão do menisco medial, que havia sido observada no exame físico, e por ressonância magnética. A cirurgia (...) teve uma duração de 30 minutos. No procedimento foi realizada a sutura, ou seja, a costura da lesão meniscal”, explanou o médico Sérgio Campolina.

O responsável pelo processo operatório de Orejuela também falou sobre o resultado da cirurgia e de quando o lateral receberá alta médica.

“Felizmente tudo correu bem e o atleta também está bem, acordado e consciente, sem dor. Ele foi encaminhado ao quarto onde se encontra com a família, no apartamento do hospital, e a previsão de alta é a manhã desta quinta”, contou.

Orejuela já iniciará os trabalhos de fisioterapia que o ajudarão a se recuperar com mais agilidade.

“Dentro do período de recuperação, a fisioterapia será iniciada já nesta quinta, aonde medidas de analgesia, de amplitude, ou seja, tudo que poderá ser realizado já se iniciará amanhã, para que o atleta esteja em breve à disposição da comissão técnica do nosso clube”, reiterou Sérgio Campolina.

Com a camisa do Cruzeiro, Orejuela fez nove jogos pelo Cruzeiro. O colombiano foi cortado da pré-lista da Colômbia para a Copa América por causa da lesão. Stefan Medina, do Monterrey-MEX foi chamado para o lugar.