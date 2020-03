O lateral-direito Guga deixou o gramado do Mineirão no mesmo clima de festa dos torcedores atleticanos, que, antes mesmo de a bola rolar contra o Cruzeiro, já provocavam o maior rival pelo rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória por 2 a 1 no clássico deste sábado (7) elevou o moral dos alvinegros e soa como divisor de águas após duas eliminações (Sul-Americana e Copa do Brasil) consideradas vergonhosas.

Vestido com uma camisa jogada por um torcedor, que fazia menção à queda cruzeirense, Guga destacou o merecimento do grupo após momentos difíceis já no início da temporada.

"A torcida merecia isso, e nós também. Quem estava no banco, nos ajudou demais. É este o espírito de grupo que a gente tem que manter. Foi um baita golaço do Otero que nos deu a vitória. Temos que manter o foco e o mesmo nível de concentração. Se gente junta essa raça toda com nosa capacidade técnica, ficaremos cada vez mais fortes", comentou o lateral.

"Clássico é guerra e um campeonato à parte. A vitória nos deixa aliviados para trabalhar durante a semana, e todo mundo acorda mais feliz. A gente lutou até o fim e conseguiu. Agora temos um domingo para comemorar ainda mais tranquilos", finalizou.