Em reunião na manhã desta terça-feira (3), na Federação Mineira de Futebol (FMF), ficaram definidos detalhes do clássico entre Atlético e Cruzeiro. Dentre as definições, duas chamam a atenção: a divisão 90/10 na torcida e a proibição de materiais provocativos em ambas as torcidas no jogo deste sábado (7), às 19h, no Mineirão.

Segundo detalhes preliminares, a Polícia Militar (PM) proibirá o uso por parte de qualquer torcida de materiais provocativos. Um dos exemplos citados na reunião foi a proibição de qualquer objeto que use a “letra B”, em clara alusão ao rebaixamento recente do Cruzeiro à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Haverá carga de 60 mil ingressos para o jogo, sendo 6.005 destinados aos torcedores da Raposa, visitante da vez.

