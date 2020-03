Após conquistar a vaga para a terceira fase da Copa do Brasil, o técnico Adilson Batista fez questão de parabenizar o empenho de sua equipe. E aproveitou a deixa para alfinetar o Atlético, adversário do Cruzeiro neste sábado (7), às 19h, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.

Questionado sobre o que a Raposa fará para encarar uma equipe teoricamente mais forte, ele deu uma ‘cutucada’ no arquirrival.

“Não acho que (o Cruzeiro) está desorganizado. E lá (Atlético) está tão organizado que mandaram o treinador embora, com dois pontos atrás de nós. Vamos nos preparar para ganhar do adversário”, afirmou o comandante celeste.

Além disso, Adilson considerou como “tendenciosa” a suspensão do volante Machado. “Tenho a preocupação agora de não ter o Machado para o clássico; levou um cartão que acho tendencioso, o tiraram do clássico”, disse o treinador, referindo-se ao terceiro amarelo que o meio-campista recebeu, ante o Uberlândia.

Na classificação do Mineiro, a Raposa aparece em quarto lugar, com 14 pontos, e o Galo, o quinto, 12.