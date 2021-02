Fluminense e Atlético fazem nesta quarta-feira (10), às 21h30, no Maracanã, o clássico entre os clubes que há 50 anos marcaram o fim de uma era e o início de outra no futebol brasileiro. E o estádio onde eles se enfrentam pela 35ª rodada da Série A é o palco desta história.

São quatro as principais competições nacionais de clubes disputadas de forma regular, numa análise em que não entra a Copa do Brasil, a última a ser criada, em 1989.

O Atlético campeão brasileiro de 1971, no Maracanã, onde um ano antes tinha sido o adversário do Fluminense, que conquistou a Taça de Prata de 1970

Trinta anos antes, em 1959, foi criada a Taça Brasil, restrita aos campeões estaduais, totalmente disputada no formato de copa.

É importante ressaltar que neste momento a Seleção Brasileira já tinha sido campeã mundial, um ano antes, na Suécia.

Rio-São Paulo

Desde 1933 era disputado o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão ou Rio-São Paulo, pois reunia apenas equipes dos dois estados.

A partir de 1967, ele passa a contar com clubes de Minas Gerais (Atlético e Cruzeiro), Rio Grande do Sul (Grêmio e Internacional) e Paraná (Ferroviário).

Essa ação teve uma influência muito mais financeira que qualquer coisa, com cariocas e paulistas de olho nas grandes rendas que seus clubes, cheios de estrelas, provocavam em outras praças, num tempo em que as arrecadações das partidas eram divididas entre mandante e visitante.

No ano seguinte, o Robertão, que passa a ser chamado também de Taça de Prata, torna-se ainda mais nacional, com a inclusão de clubes da Bahia (Bahia) e de Pernambuco (Náutico).

A competição ganha a chancela da Confederação Brasileira de Desportos (CBD).

São três as edições com esse formato, a última em 1970, vencida pelo Fluminense. O título do Tricolor foi conquistado em 20 de dezembro de 1970, com um empate por 1 a 1 justamente diante do Atlético, no Maracanã.

Além dos dois, participaram da fase final da competição, disputada em turno único, participaram Palmeiras e Cruzeiro.

Brasileirão

O sucesso da Taça de Prata, a recuperação do título de campeão mundial em 1970, no México, que significou o tricampeonato da Seleção em apenas 12 anos, e as diretrizes da integração nacional, uma bandeira do Governo Militar que tinha tomado o poder do país com o Golpe de 1964, formaram o cenário perfeito para que a CBD, presidida por João Havelange, oficializasse o Torneio Roberto Gomes Pedrosa como Campeonato Brasileiro, com suas primeiras edições, entre 1971 e 1974, sendo chamadas de Campeonato Nacional de Clubes.

E o Brasileirão de 1971 foi conquistado pelo Atlético, em 19 de dezembro daquele ano, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, que o permitiu terminar na frente o triangular final que contava ainda com o São Paulo, o vice.

Em 1970, dario foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira. No ano seguinte, foi o grande nome na conquista do título nacional pelo Atlético

Em dezembro de 2010, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decretou o que chamou de unificação dos títulos nacionais, que na prática é dar aos vencedores da Taça Brasil e do Robertão o status de campeões brasileiros.

É mais de uma década de polêmica, mas com uma certeza. O Fluminense fechou uma era do futebol brasileiro, e o Atlético abriu outra. E isso não tira de ambos a condição de campeão nacional nas respectivas temporadas.

Empates

A necessidade do empate, na última rodada da fase final, no Maracanã, une os títulos nacionais de Fluminense e Atlético, em 1970 e 1971, respectivamente.

No quadrangular final da Taça de Prata de 1970, o tricolor carioca chegou à última rodada com quatro pontos, pois tinha vencido Palmeiras (1 a 0), no Maracanã, e Cruzeiro (1 a 0), no Mineirão.

O único que podia lhe alcançar era o Palmeiras, que na segunda rodada fez 3 a 0 no Galo, no Pacaembu. Antes, atleticanos e cruzeirenses tinham empatado por 1 a 1.

O empate por 1 a 1 com o Galo garantiu a taça ao Fluminense, no mesmo dia em que o Palmeiras, vice-campeão, fez 4 a 2 no Cruzeiro, no Pacaembu.

Em 1971, o Atlético abriu o triangular final fazendo 1 a o no São Paulo, no Mineirão. O tricolor paulista, na segunda rodada, fez 4 a 1 no Botafogo, no Morumbi.

Na última rodada, bastava um empate ao Galo, mas o gol de Dario fez o título ser conquistado de forma ainda mais tranquila.

A FICHA DE 1970

FLUMINENSE 1

Félix; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio (Toninho); Denílson e Didi; Cafuringa. Mickey, Cláudio Garcia e Lula.Técnico: Paulo Amaral

ATLÉTICO 1

Renato; Nélio (Zé Maria Pena), Humberto Monteiro, Vantuir e Oldair; Vanderlei Paiva e Humberto Ramos; Ronaldo, Vaguinho, Lola e Tião. Técnico: Telê Santana

DATA: 20 de dezembro de 1970

ESTÁDIO: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: Última rodada do Quadrangular final do Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Taça de Prata)

GOLS: Mickey, aos 33 minutos do primeiro tempo; Vaguinho, aos 2 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: José Favilli Neto (SP)

PÚBLICO: 112.402

RENDA: Cr$ 535.419,00

A FICHA DE 1971

BOTAFOGO 0

Wendell; Mura, Djalma Dias, Queirós e Valtencir; Carlos Roberto e Marco Aurélio (Didinho); Zequinha, Jairzinho, Careca (Tuca) e Nei Oliveira. Técnico: Paraguaio

ATLÉTICO 1

Renato; Humberto Monteiro, Grapete, Vantuir e Oldair; Vanderlei Paiva e Humberto Ramos; Ronaldo Drummond, Dario, Lola (Spencer) e Tião. Técnico: Telê Santana

DATA: 19 de dezembro de 1971

ESTÁDIO: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: Última rodada do Triangular Decisivo do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Armando Marques (SP)

GOL: Dario, aos 16 minutos do segundo tempo

PÚBLICO: 46.458

RENDA: Cr$ 294.420,00