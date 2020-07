Apesar de não valer pontos ou contabilizar como mais uma partida oficial entre Atlético x América, o jogo-treino desta quarta-feira (15), marcado para às 10h na Cidade do Galo, também será histórico. Pela primeira vez, um clássico mineiro será transmitido via Youtube.

Combinado entre as diretorias alvinegra e alviverde, o duelo do meio de semana servirá para dar ritmo aos atletas - os jogadores estão há mais de 100 dias sem confrontos - e também para matar um pouco da saudade que os torcedores sentem de ambos em ação. E é exatamente por isso que os anfitriões farão a transmissão usando o canal da TV Galo na plataforma.

Além de aprimorar as técnicas de exibição e levar um produto de qualidade aos espectadores, o Atlético tem também uma outra meta: o clube espera ter, no mínimo, 313 mil inscritos até o apito inicial.

Cabe lembrar que, no dia 26, as duas equipes voltam a se encontrar, mas, desta vez, no domingo que marcará o retorno do Campeonato Mineiro. A partida será válida pela décima rodada da primeira fase.

Retrospecto entre Atlético x América (partidas oficiais e amistosos):

407 jogos

202 vitórias atleticanas

101 empates

104 vitórias americanas

712 gols marcados pelo Galo

505 gols marcados pelo Coelho

(Números extraídos do GaloDigital)