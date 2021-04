O clássico entre Cruzeiro e Atlético, neste domingo (11), às 16h, no Mineirão, pela nona rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro, pode ser adiado mais uma vez, já que a data original do confronto era dia 4, mas a competição ficou parada por dez dias por causa da pandemia.

Na última quinta-feira (8), o Ministério Público do Trabalho (MPT/MG), os Ministérios Públicos Federal (MPF/MG) e do Estado de Minas Gerais (MPMG) e a Defensoria Pública da União (DPU) enviaram recomendação à Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais (SES/MG) e à Federação Mineira de Futebol (FMF), recomendando a paralisação do futebol no Estado por causa do agravamento da pandemia.

O Campeonato Mineiro de 2021 pode sofrer nova paralisação a pedido de vários órgãos, que destacam os riscos de se jogar futebol durante o grave cenário de pandemia enfrentado no Estado

O prazo para que a recomendação seja atendida é de 48 horas. Ela é baseada em vários fatos que atestam o aumento no número de mortes em Minas Gerais e Belo Horizonte nos últimos dias, além de destacar o risco da realização de uma partida, pois além de atletas, comissão técnica e diretoria dos clubes, há centenas de pessoas envolvidas, como imprensa, operação do estádio, segurança, limpeza.

A recomendação destaca que "O descumprimento das medidas recomendadas poderá implicar na adoção de providências administrativas e judiciais contra os responsáveis que se mantiverem inertes em relação à situação apresentada na recomendação".

A paralisação do futebol afetaria não só o Campeonato Mineiro, a partir da sua nona rodada, como também a Copa do Brasil, pois na próxima quarta-feira (14) o América recebe o Ferroviário-CE, às 19h, no Independência, pela segunda fase da competição.

O Hoje em Dia fez contato com a FMF e a SES/MG. Assim que receber uma posição, ela será destacada.

Leia a nota dos órgãos na íntegra:

MPT, MPF, MP-PR e DPU recomendam a suspensão de jogos à Federação Mineira de Futebol nas próximas 48 horas

Belo Horizonte - Os Ministérios Públicos do Trabalho (MPT/MG), Federal (MPF/MG) e do estado de Minas (MPMG) e a Defensoria Pública da União (DPU) expediram, na tarde desta quinta-feira, 8, recomendação conjunta à Federação Mineira de Futebol (FMF) e à Secretaria de Saúde do Governo de Minas Gerais, para que sejam suspensas as partidas de qualquer campeonato de futebol, "seja nacional, regional, estadual ou local; feminino ou masculino; profissional ou das categorias de base e intermediárias".

No documento, as instituições recomendam que os jogos de competições nacionais, regionais ou estaduais só devem ser retomados quando a situação epidemiológica permitir.

A recomendação foi expedida em razão dos níveis alarmantes de disseminação da Covid-19 nas últimas semanas, que provocaram um aumento da média móvel de mortes diárias pela doença e levaram à decretação de medidas restritivas às atividades não essenciais em diversos estados brasileiros.

No documento os signatários citam dados divulgados pela imprensa registrando 320 casos de Covid-19 entre atletas e equipes técnicas durante a Série A do Campeonato Brasileiro de 2020, bem como sucessivos surtos nos clubes de futebol ao longo do campeonato que indicam "insuficiência dos protocolos e medidas adotas pela CBF e pelas Federações para evitar o contágio dos profissionais envolvidos na competição.

O descumprimento das medidas recomendadas poderá implicar na adoção de providências administrativas e judiciais contra os responsáveis que se mantiverem inertes em relação à situação apresentada na recomendação.