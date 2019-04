O clássico entre Atlético e Cruzeiro neste domingo, jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, marca época no Estadual. Será a primeira vez que o árbitro de vídeo (VAR) atuará em uma decisão desde que a competição foi criada, em 1915.

E por toda a importância do jogo haverá neste clássico o 'Super VAR', que contará com um aparato técnico maior do que o usado costumeiramente em partidas de futebol.

Como a partida será transmistida pela TV aberta, a emissora detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Mineiro usará 18 câmeras durante o clássico. Todos esses equipamentos mandarão imagens para a sala do VAR, que também contará com um número maior de profissionais operando a ferramenta.

Para se ter uma ideia, os jogos que são transmistidos pelo sistema Pay-Per-View usam menos da metade das câmeras se comparadas às partidas exibidas em TV aberta.

Operação do VAR

De acordo com o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de Futebol, Giuliano Bozzano, além das 18 câmeras, haverá uma quantidade maior de profissionais operando o VAR.

Serão dois operadores de replay na sala do VAR auxiliando o áribitro Bruno Arleu de Araújo, profissional responsável por operar o vídeo. Haverá ainda um terceiro técnico, esse posicionado no gramado ao lado da cabine do VAR, para auxiliar caso aconteça algum problema técnico.

Para ajudar mais ainda na melhor operação do sistema, outros personagens importantes atuarão na primeira partida da final entre Cruzeiro e Atlético: o também árbitro Igor Júnio Benevenuto será o apoio ao VAR, além da supervisora Sílvia Regina de Oliveira.