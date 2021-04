Fábio, que sofreu apenas três gols no Mineiro, encontrará Nacho, um dos artilheiros do Estadual, com três bolas na rede

Antes do primeiro encontro entre Cruzeiro e Atlético na temporada, os rivais entrarão em campo nesta quarta-feira (7), contra Coimbra e Pouso Alegre, respectivamente, no Independência e no Mineirão. Mesmo assim, o assunto “clássico” já toma conta do imaginário e dos palpites de torcedores e invade entrevistas de jogadores dos dois lados.

Neste meio de semana, celestes e alvinegros tentam não somente obter a vitória pela oitava rodada como também buscam melhorar ainda mais determinados quesitos, visando ao dérbi. Enquanto o Galo detém o melhor ataque da competição, com 19 gols, quase quatro vezes mais eficiente que o da Raposa (cinco tentos), os comandados de Felipe Conceição são donos da defesa menos vazada do Estadual, com quase metade de gols sofridos que os de Cuca (três a cinco).

Atlético

Nas redes sociais, existe a expectativa de parte da Massa de uma goleada atleticana. O otimismo se lustra na quantidade de opções de qualidade do setor ofensivo alvinegro. O nome mais badalado nesse sentido é o de Nacho Fernández.

Um dos artilheiros do torneio, com três gols, o argentino soma também duas assistências e um pênalti sofrido em apenas três partidas pelo campeonato: colaborou diretamente em seis dos sete últimos gols do time.

Este será o primeiro clássico dele contra o Cruzeiro, e o mesmo vale para vários atletas do time, como Hulk, Keno, Vargas e Zaracho (este último está pendurado com dois cartões). Sem contar que grande parte do plantel, terceiro colocado no último Brasileirão, permaneceu, o que representa a continuidade de um trabalho que, com Cuca, tende a render bons frutos.

Cruzeiro

Do outro lado da Lagoa, o Cruzeiro segue vivendo mais uma etapa de uma nova reformulação – algo que não conseguiu ser feito de forma eficiente na última temporada, quando o time fracassou na missão de subir para a Série A e chegou a brigar, em alguns momentos, para não cair à Terceira Divisão.

Sob o comando de Felipe Conceição, a Raposa iniciou a temporada de forma irregular, já computa uma derrota em clássicos, para o América, por 1 a 0, e estava fora do G-4 antes da rodada passada. Mas o triunfo por 1 a 0 em cima do Boa colocou os celestes em quarto lugar e reiterou um ponto positivo do elenco: a defesa.

Com o setor ofensivo devendo bastante, o Cruzeiro deverá apostar mais nos contra-ataques diante do Atlético. Para isso, conta novamente com a boa fase de atletas como Fábio, que defendeu uma penalidade no empate com o Tombense, Cáceres e Manoel, sendo que este está garantido para o dérbi, já que cumprirá suspensão ante o Coimbra.