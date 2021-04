Além da liderança isolada, o vencedor do clássico entre Atlético e América, neste domingo (4), às 16h, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, garantirá uma vaga nas semifinais da competição. Esta é a previsão do site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que aponta serem de 88% as chances de uma equipe se garantir na próxima fase do Estadual com 18 pontos, marca que atleticanos e americanos alcançam com mais uma vitória na competição.

Das 12 edições do Módulo I com 12 clubes e formato idêntico ao atual, em sete delas 18 pontos foram suficientes para um time ser semifinalista do torneio. No ano passado, a marca foi mais alta, chegando aos 21, pois o Cruzeiro foi o quinto colocado com 20, sendo superado pela Caldense no saldo de gols.

A vitória sobre o Atlético, de Nacho Fernández, deixa a Caldense como uma das favoritas a garantir vaga nas semifinais do Módulo I do Campeonato Mineiro

Para se definir a marca do G-4 a cada ano, considera-se a pontuação do quinto colocado mais um ponto.

Com 15 pontos em seis rodadas e 83% de aproveitamento, Atlético e América já estão virtualmente garantidos nas semifinais segundo os cálculos da UFMG. O Galo aparece com 99,11% de chances. O Coelho tem número parecido: 98,3%.

Primeiro lugar

Apesar da derrota em Poços de Caldas e de ter a mesma pontuação do América neste momento, o Atlético segue como favorito para terminar a fase classificatória do Estadual na primeira posição.

Esta briga envolve praticamente apenas ele e o América, pois são de 96,7% as chances de um dos dois terminar a 11ª rodada na primeira colocação.

O Galo tem 60,3% de chances de ser o líder da primeira fase do Módulo I, contra 36,4% do América. A Caldense, que aparece na terceira posição deste ranking, tem 2,2%.

O primeiro colocado da fase classificatória do Campeonato Mineiro garante a vantagem de jogar as semifinais, e a decisão, caso chegue nela, por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.

Caldense

A vitória sobre o líder Atlético, na última quinta-feira (1), por 2 a 1, de virada, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, deixou a Caldense muita próxima das semifinais.

Para o Probabilidades no Futebol já são de 67,8% as chances de classificação da Veterana. Sempre que este número supera os 50%, ele tem mais possibilidades de ser o real, que o contrário.

No próximo domingo, a Caldense tem um grande desafio, pois faz um dos clássicos do Sul de Minas visitando o Pouso Alegre, às 15h30, no Estádio Manduzão. O time da casa, que conquistou o Módulo II do Campeonato Mineiro no ano passado, entra no G-4 se vencer, superando a equipe de Poços de Caldas no saldo de gols.

Apesar do favoritismo para chegar às semifinais, a Veterana defende sua vaga no G-4 na sétima rodada. Com um empate, ela segue no grupo de elite do Campeonato Mineiro, mas em caso de derrota, além do Pouso Alegre, pode ser superada também por Athletic, Cruzeiro e Patrocinense, caindo para a sétima posição.