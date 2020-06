O atacante Marrony está cada vez mais perto do Atlético. Segundo informação publicada pelo Jornal O Dia, do Rio de Janeiro, as partes estão acertando os últimos detalhes do documento para depois trocar as minutas de contrato, que terá compra obrigatória de direitos econômicos.

Segundo uma fonte ligada ao Atlético, em contato com a reportagem do diário carioca, para contratar o jogador, o Galo irá desembolsar cerca de R$ 18 milhões (já descontadas as comissões) por 80% dos direitos.

Visando mais segurança e garantias financeiras, o Vasco ainda impõe uma cláusula especial no contrato que deverá ser assinado em breve: caso não surja propostas pelo atacante nos dois próximos anos, o alvinegro será obrigado a comprar os outros 20% por 1 milhão de euros. Contudo, se a compra desse percentual for efetuada antes do período de duas temporadas, o valor será de 1,5 milhões de euros.

Se precavendo de qualquer ação trabalhista, na última segunda-feira (8), após uma reunião entre os agentes de Marrony com o presidente do Vasco, Alexandre Campello, o clube carioca quitou os salários atrasados com o atacante de 21 anos, evitando uma saída por meios judiciais.