O Atlético segue na maratona de jogos pelo Campeonato Mineiro e pela Copa Libertadores. Após confirmar a vaga para a decisão do Estadual, o Galo vira a chave e passa a pensar na principal competição da América do Sul.

Embalado por duas vitórias no torneio, o Alvinegro volta a campo nesta quinta-feira (13), para enfrentar o América de Cali, da Colombia, no estádio Romelio Martínez, em Barranquilla, pela quarta rodada do Grupo H.

Três dias depois, os comandados do técnico Cuca farão o primeiro jogo da final do Mineiro, contra o América, às 16h, no Independência.

Na semana que vem, novamente duelos importantes em sequência pelos dois torneios.

Titular do time alvinegro, o goleiro Everson comentou sobre o afunilamento das duas competições que o Atlético disputa neste momento da temporada.

“A gente está nesses jogos decisivos, no Campeonato Mineiro e também na Libertadores, onde temos dois jogos fora. Serão três semanas de jogos decisivos. É pensar jogo a jogo. Contra o América de Cali, sabemos que, se tivermos algumas combinações de resultado, o La Guaira não vencer e a gente conseguir vencer, a gente garante vaga na próxima fase, que é a nossa primeira meta na Libertadores”, disse o dono da meta atleticana.

Líder da chave na Libertadores, o Galo garante a vaga nas oitavas de final por antecipação caso vença o América de Cáli, e o Deportivo La Guaira da Venezuela, perca para o Cerro Porteño, do Paraguai, em casa, na próxima quarta.

Nesse cenário, o Alvinegro encerraria a rodada com 10 pontos, o Cerro com sete pontos, o La Guaira com três pontos, e o América de Cali com um ponto, restando dois jogos para o encerramento da fase de grupos.

Jogo a jogo

Para obter sucesso nos confrontos decisivos, Everson pede atenção jogo a jogo.

“Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, então, é focar neste jogo contra a equipe do América. A gente sabe que eles também jogam tudo ou nada, é o jogo da vida deles, se não ganharem, dificilmente classificam. Então, cabe a nós focarmos jogo a jogo, principalmente contra a equipe do América de Cali para depois pensarmos na final do Mineiro”.

Por fim, o goleiro alvinegro destacou a qualidade do elenco do Galo, que vem sendo bastante rodado durante a maratona de jogos que o Galo vem enfrentando.

“Hoje o elenco do Atlético é muito forte. A gente viu nos últimos jogos. Então, a falta de treino, a gente vai ter que compensar nos jogos. São jogos importantes, que, a gente conquistando um resultado positivo, vai nos dar mais confiança para, consequentemente, no jogo seguinte, continuarmos nessa sequência de bons jogos”.