O duelo entre Atlético x Santos, marcado a princípio para 6 de janeiro, jogo este que marca a estreia de Sérgio Batista Coelho como novo presidente do alvinegro de Minas Gerais, pode ter a data alterada em breve.

Com a vitória do Peixe sobre o Grêmio, por 4 a 1, nas quartas de final da Libertadores, o time comandado pelo técnico Cuca avançou às semifinais da competição mais importante da América do Sul. O jogo de ida contra Racing ou Boca Juniors - as duas equipes decidem a vaga no dia 23 -, acontecerá em 6 ou 7 do próximo mês.

Atlético e Santos se enfrentarão, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada da Série A.