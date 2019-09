Nove rodadas após a retomada do Campeonato Brasileiro, que ficou paralisado por um mês para a disputa da Copa América, os times mineiros apresentam um desempenho muito ruim na retomada do principal torneio do país.

Com onze pontos conquistados nos últimos 27 disputados, o Atlético é apenas o 11º primeiro colocado, levando-se em conta as nove rodadas realizadas depois da principal competição da América do Sul.

Para se ter ideia da queda de rendimento da equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana, o Alvinegro soma mais derrotas do que vitórias nesse intervalo (4 a 3), além de dois empates.

Antes da Copa América, o Atlético era o quinto colocado, com 16 pontos, nas nove primeiras rodadas do Brasileirão.

Buscando retomar o bom momento no campeonato e voltar ao G-4, o Galo, atual oitavo colocado na classificação geral, com 27 pontos, enfrenta o Internacional, neste domingo (15), às 11h, no Independência, no encerramento do primeiro turno do torneio.

Cruzeiro

Apesar de conquistar apenas 37% dos pontos nos jogos pós-Copa América, resultado de duas vitórias, quatro empates e três derrotas, o Cruzeiro conseguiu subir na tabela de classificação, deixou a zona de rebaixamento da competição, ocupando a 15ª colocação nesse intervalo.

O time estrelado encerrou o período anterior a disputa do campeonato de seleções na 18ª posição, com apenas oito pontos, em nove jogos.

Com a chegada de Rogério Ceni, que assumiu o clube na 15ª rodada, a equipe celeste conseguiu somar sete dos nove primeiros pontos em disputa sob a batuta do novo comandante, e conseguiu deixar o Z-4 do torneio.

Atual 16º colocado no Brasileiro, o Cruzeiro volta a campo neste sábado (14), às 19h, para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque.

Novo líder

O melhor time pós-Copa América é o Flamengo. Com expressivos 81% de aproveitamento nos últimos nove jogos – sete vitórias, um empate e uma derrota – o Rubro Negro soma 22 pontos nos últimos nove jogos.

A arrancada no período fez com que o time comandado pelo português Jorge Jesus assumisse a liderança geral do Brasileirão, com 39 pontos, ultrapassando o Santos, que tem dois pontos a menos.

Os dois times, inclusive, se enfrentam neste sábado, às 17h, no Maracanã, em duelo que vale a ponta da tabela.