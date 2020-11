O Atlético vivia há exatos seis anos seu maior momento no confronto com o Flamengo, no Mineirão. Com a goleada por 4 a 1, de virada, assegurava presença na final da Copa do Brasil de 2014 com o rival Cruzeiro, que também seria superado pelo Galo Doido de Levir Culpi.

O aniversário da goleada acontece dois dias antes do confronto direto entre eles pela ponta da Série A do Campeonato Brasileiro de 2020. No próximo domingo (8), eles se enfrentam às 18h15, no Gigante da Pampulha.

Luan marcou o gol que deu a classificação ao Atlético na semifinal da Copa do Brasil de 2014 Luan marcou o gol que deu a classificação ao Atlético na semifinal da Copa do Brasil de 2014

O enredo foi o mesmo das quartas de final, contra o Corinthians. Depois de perder a ida, em São Paulo, por 2 a 0, e sair perdendo no Mineirão, por 1 a 0, o Atlético chegou aos 4 a 1 e garantiu o direito de encarar o rubro-negro carioca.

Na partida de ida pelas semifinais, no Maracanã, o Flamengo fez 2 a 0. Na volta, os cariocas abriram o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, com um gol do meia-atacante Everton, atualmente defendendo o Grêmio.

O gol marcado fora de casa era critério de desempate naquela edição. Assim, o time de Levir Culpi voltava a ter a obrigação de vencer por pelo menos três gols de diferença para ser finalista.

O empate veio ainda na primeira etapa, com Carlos. Na etapa final, Maicosuel decretou a virada aos 12 minutos, e o jogo se complicou. A pressão atleticana era forte, mas só foi surtir efeito na reta final da partida, com Dátolo fazendo 3 a 1, aos 35, e Luan garantindo a classificação aos 39.

Dois jogadores que participaram desta partida histórica estão na Cidade do Galo. Machucado, Diego Tardelli não tem chance de jogar. Terceira opção para o gol, Victor também deve ver o Atlético x Flamengo do próximo domingo do banco de reservas.

Destaque do Atlético na conquista da Copa do Brasil de 2014, Diego Tardelli, que está de volta à Cidade do Galo, comemora a classificação para a final com a goleada de 4 a 1 sobre o Flamengo, no Mineirão Destaque do Atlético na conquista da Copa do Brasil de 2014, Diego Tardelli, que está de volta à Cidade do Galo, comemora a classificação para a final com a goleada de 4 a 1 sobre o Flamengo, no Mineirão

Classificadaço

Esta goleada atleticana ficou marcada por uma narração de Luiz Penido, na Rádio Globo, do Rio de Janeiro, após o gol de Everton que abriu o placar no Mineirão.

Ele garantiu: “É finalista, classificadaço”. E justificou sua afirmação: “Agora, só se o Galo fizer quatro. É ruim, hein! Não vai fazer mesmo”.

O Atlético chegou aos 4 a 1, despachou o Flamengo e seguiu para ser campeão em cima do rival Cruzeiro, numa taça marcada pela “Quarta do Goulart”, em outra previsão que não se concretizou pela eficiência do Galo Doido de Levir Culpi.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 4

Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Josué (Leandro Donizete), Dátolo, Luan e Maicosuel (Marion); Diego Tardelli e Carlos (Dodô). Técnico: Levir Culpi

FLAMENGO 1

Paulo Victor; Léo, Chicão, Wallace e João Paulo; Cáceres, Márcio Araújo, Canteros e Everton (Matheus Oliveira); Nixon (Elton) e Eduardo da Silva (Luiz Antônio). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

DATA: 5 de novembro de 2014

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Jogo de volta pelas semifinais da Copa do Brasil

GOLS: Everton, aos 34, e Carlos, aos 41 minutos do primeiro tempo; Maicosuel, aos 12, Dátolo, aos 35, e Luan, aos 39 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Anderson Daronco (RS), auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Kléber Lúcio Gil (SC)

CARTÃO AMARELO: Victor (Atlético); Wallace, Elton, Cáceres, Márcio Araújo e Everton (Flamengo)

PÚBLICO: 41.352

RENDA: R$ 4.615.660,00