Garantido no mata-mata da Libertadores, o Atlético se credencia como um dos favoritos ao título, tendo a melhor campanha da fase de grupos desta edição. E já nas oitavas de final, o Alvinegro buscará outro feito em sua história na competição. Isso porque, se levar a melhor sobre o próximo adversário, ainda a definir, o Galo chegará à sua centésima partida pelo torneio.

O triunfo em cima do La Guaira, nesta terça-feira (25), foi o 97° duelo do Alvinegro em sua trajetória na Liberta. Até aqui, em 11 edições da competição sul-americana, o clube mineiro soma 45 vitórias, 27 empates e 25 derrotas.

Com os dois confrontos válidos pelas oitavas, o Galo vai a 99 pelo torneio. Conquistando a vaga, chegaria a seu centésimo jogo no embate de ida das quartas.

Além disso, o atacante Hulk vai em busca, ainda nesta edição, do topo da artilharia do Atlético em Libertadores. Com seis gols, ele está a cinco de igualar Jô, primeiro da lista alvinegra, com 11 bolas na rede, seguido por Guilherme, com nove, e Cazares, com oito, integrantes do top 3.

Confira abaixo as campanhas do Atlético nas 11 edições de Libertadores que disputou

1972

Jogos: 6

Vitórias: 0

Empates: 5

Derrotas: 1

1978

Jogos: 10

Vitórias: 5

Empates: 2

Derrotas: 3

1981

Jogos: 7

Vitórias: 2

Empates: 5

Derrotas: 0

2000

Jogos: 10

Vitórias: 4

Empates: 1

Derrotas: 5

2013

Jogos: 14

Vitórias: 9

Empates: 2

Derrotas: 3

2014

Jogos: 8

Vitórias: 3

Empates: 4

Derrotas: 1

2015

Jogos: 8

Vitórias: 3

Empates: 1

Derrotas: 4

2016

Jogos: 10

Vitórias: 6

Empates: 2

Derrotas: 2

2017

Jogos: 8

Vitórias: 4

Empates: 2

Derrotas: 2

2019

Jogos: 10

Vitórias: 4

Empates: 2

Derrotas: 4

2021 (em andamento)

Jogos: 6

Vitórias: 5

Empates: 1

Derrotas: 0