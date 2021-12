Capitaneado por Juninho, América encerra o Brasileirão na oitava colocação e vai à Copa Libertadores

Com dois gols de Ademir, o América venceu o São Paulo, por 2 a 0, no Independência, e assegurou sua primeira participação na Copa Libertadores de sua história. A vaga foi garantida com a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, que rendeu ao Coelho também R$ 21,4 milhões em premiação.

Por pouco, o América ainda não alcançou sua melhor posição em toda a história do Campeonato Brasileiro. Em 17 participações na Série A, o time alviverde alcançou seu posto mais alto em 1973, quando foi o sétimo colocado.

Com exceção daquela ocasião e também da campanha atual, o Coelho nunca ficou acima da 16ª posição, alcançada uma vez, em 1993, ano em que foi rebaixado, por conta de um imbróglio com a CBF e que foi parar na Justiça.

Em 2021, o América alcançou o oitavo lugar depois de somar 53 pontos. Foram 13 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. Enquanto marcou 41 gols, o Coelho sofreu 37.

Confira as premiações distribuídas no Campeonato Brasileiro:

Campeão: R$ 33 milhões

Vice-campeão: R$ 31,3 milhões

3º colocado: R$ 29,7 milhões

4º colocado: R$ 28 milhões

5º colocado: R$ 26,4 milhões

6º colocado: R$ 24,7 milhões

7º colocado: R$ 23,1 milhões

8º colocado: R$ 21,4 milhões

9º colocado: R$ 19,8 milhões

10º colocado: R$ 18,1 milhões

11º colocado: R$ 15,5 milhões

12º colocado: R$ 14,6 milhões

13º colocado: R$ 13,7 milhões

14º colocado: R$ 12,8 milhões

15º colocado: R$ 11,9 milhões

16º colocado: R$ 11 milhões

Leia mais:

Histórico! América vence o São Paulo e vai disputar a Libertadores pela primeira vez em sua história