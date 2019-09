O goleiro Cleiton e o lateral direito Guga, do Atlético, foram convocados nesta sexta-feira pelo técnico André Jardine para a Seleção Brasileira sub-23, que se prepara para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, que garantirá vaga nos Jogos de Tóquio, no ano que vem.

O Brasil faz dois amistosos em outubro, ambos no Recife. No dia 10, às 21h30, encara a Venezuela, no Estádio dos Aflitos. No dia 14, às 18h, enfrenta o Japão, na Arena Pernambuco.

Com a convocação para a Seleção Brasileria, Cleiton e Guga vão desfalcar o Atlético em dois compromissos difíceis do time de Rodrigo Santana. Como a apresentação dos jogadores será em 7 de outubro, e a liberação no dia 15, eles não participam dos jogos contra o Flamengo, dia 10, às 20, no Maracanã, nem da partida do dia 13, às 19h, contra o Grêmio, no Estádio Independência.

Menos mal para o Atlético que os dois adversários terão desfalques importantes nos duelos. O Flamengo teve o zagueiro Rodrigo Caio e o centroavante Gabriel, artilheiro do Campeonato Brasileiro, convocados para a Seleção principal, que terá também o atacante Everton, do Grêmio.

Os jogadores se apresentam ao técnico Tite dia 7 de outubro e serão liberados uma semana depois, dia 14. Portanto, não terão condições de encarar o Galo.