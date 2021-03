Após o primeiro contato com os jogadores do Atlético, antes de sua entrevista de apresentação, nessa terça-feira (16), o técnico Cuca comandou mais uma atividade na manhã desta quarta (17), na Cidade do Galo. Trabalho que ficou marcado pelo clima de alto astral.

Pouco antes do aquecimento, o treinador conversou com os atletas e promoveu uma brincadeira, arrancando muitas risadas e zoações de todo o elenco.

A alegria perdurou durante a atividade física que veio a seguir, reiterando uma marca de Cuca, de trabalhar bem o psicológico em seu início de trajetória em um clube.

Em seguida, ele dirigiu um treinamento que a imprensa não pôde acompanhar por meio da TV Galo.

A reestreia de Cuca pelo Atlético será nesta sexta-feira (19), às 17h30, contra o Coimbra, no Mineirão. O Alvinegro é o líder do Estadual, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. O time de Contagem ocupa a vice-lanterna, com dois pontos.