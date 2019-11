Um dos clubes mais tradicionais de Belo Horizonte, o Mackenzie fará no final do mês de novembro e no início de dezembro seletivas para buscar talentos em três modalidades olímpicas.

Com tradição em revelar atletas de alto nível, o Mackenzie fará as peneiras para atletas de vôlei, basquete e natação. Os testes serão realizados no próprio clube, localizado na Rua Benvinda de Carvalho, no bairro Santo Antônio.

Confira as datas e horários das peneiras por modalidade data de nascimento dos interessados

Volêi

26 de novembro

2004/2005 – 14h

2006/2007 – 15h

2008/2009 – 16h

Basquete

28 de novembro

2004 a 2006 – 18h

2007 a 2012 – 19h

Natação

13 de dezembro

2004 a 2006 – 14h

2007 a 2009 – 15h

2010/2011 – 16h