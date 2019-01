O goleiro Gabriel Brazão, uma das grandes revelações da base do Cruzeiro, recebeu proposta de um clube da Itália. A confirmação da investida europeia pelo jogador foi feita pelo vice-presidente de futebol celeste Itair Machado, em entrevista coletiva na apresentação visando aos trabalhos iniciais da temporada 2019.

De acordo com o dirigente, a empresária que cuida da carreira de Brazão esteve em Belo Horizonte na última quarta-feira e trouxe o documento oficial com uma proposta de R$ 10,7 milhões (Cerca de 2,5 milhões de euros) por uma parte dos direitos econômicos do atleta.

“Ontem (quarta-feira) a procuradora (Stephanie Figer) esteve aqui, fez uma proposta e o presidente está analisando se vende ou não. A posposta não é alta, é uma proposta de 2,5 milhões de euros e o presidente está avaliando. Conversará com o Mano, com a comissão técnica, pois não deu tempo ainda de fazermos essa avaliação", explicou.

A proposta em um primeiro momento não seduziu ao Cruzeiro. Recentemente a imprensa italiana noticiou que a Internazionale de Milão seria o clube interessado. Entretanto, Itair Machado garantiu que a proposta não foi feita pela equipe Nerazzurri.

"Entendemos que o valor é pequeno, apesar de ser pelo percentual, não por ele todo. A gente acha que o valor ainda é pequeno. É um clube italiano, mas pediram para não divulgar o nome do clube até que aceitemos a proposta”, falou Itair Machado.

Informações de bastidores apontam o Chievo Verona como o clube interessado em Gabriel Brazão.

Na última semana o comentarista brasileiro radicado na Itália, Andersinho Marques, conversou com Juan Figer, avô de Sthefanie Figer e um dos empresários mais importantes do futebol mundial. O agente confirmou a Andersinho que um clube do País da Bota faria proposta por Brazão.