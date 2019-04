O América está classificado para as quartas de final Copa do Brasil Sub 20. Em partida realizada quinta-feira (4), no SESC Venda Nova, às 15h, os atletas da base do Coelho venceram o Fast Clube - AM pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Vitão, de pênalti, e Renan Peixoto. A equipe mineira já havia vencido a primeira partida, fora de casa, por 1 a 0.

O Coelhãozinho entrou em campo com a seguinte escalação: Elzo, Thalys (Einstein), Luisão, Théo Kruger e Lucas Luan (Carlos Junio); Renan Pereira, Flávio (Natan) e Henrique (Roni); Felipe Clemente (Renan Peixoto), Guilherme (Gabriel) e Vitão.

O time comandado pelo técnico Paulo Ricardo passou pelo Marília na primeira fase da competição. Após empatar por 1 a 1 no tempo normal, a vaga foi garantida nas cobranças de pênaltis.

Na próxima fase, o América enfrenta o Vasco Da Gama. Os jogos ainda não têm data nem local definidos.