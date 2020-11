Sampaio Corrêa e Náutico tiram o último asterisco da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira (17), pois fazem a partir das 18h, no Castelão, em São Luís, partida adiada da 11ª rodada da competição. E o confronto interessa muito a América e Cruzeiro, mineiros que disputam a Segunda Divisão nacional.

O Coelho estará ligado no confronto porque pode perder a vice-liderança da competição. Isso acontece com uma vitória dos maranhenses, que vencendo empatam em pontos (37) com o time de Lisca, mas levam a melhor no número de vitórias.

Assim, a torcida americana será por um tropeço dos donos da casa nesta noite no Castelão.

Já a Raposa vive uma situação curiosa. O Sampaio Corrêa fecha o G-4, com 34 pontos, dez a mais que a equipe de Felipão. Com certeza, os cruzeirenses ainda pensam em acesso, e para isso, o melhor é uma derrota dos donos da casa.

A questão é que o adversário é o Náutico, que abre a zona de rebaixamento, com 20 pontos, quatro a menos que o Cruzeiro. Se os pernambucanos vencerem, seguirão na 17ª colocação, mas a diferença para os celestes será de apenas um ponto.

Em caso de empate, o Timbu ficará a três pontos da Raposa, e o Sampaio Corrêa seguirá como quarto colocado, com 11 a mais.

Apesar do discurso de pés no chão de Luiz Felipe Scolari, pela proximidade do Cruzeiro com a zona de rebaixamento, o sonho azul é voltar à Série A. O América tem isso bem encaminhado, e um tropeço do Sampaio Corrêa ajuda no processo.