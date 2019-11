A derrota para o Paraná, terça-feira, no Horto, esfriou um pouco o momento americano na busca por uma das vagas na Série A em 2020. Mas a missão do Coelho ainda está longe de ser impossível. E passa por superar, como visitante, um adversário em situação oposta.

O Londrina chegou a estar em terceiro nas primeiras rodadas da Série B, mas despencou ao longo da competição e hoje é o primeiro fora da zona do rebaixamento, um ponto à frente do Figueirense. Com três derrotas consecutivas, precisa a todo custo do resultado positivo.

Uma circunstância que pode ser explorada pelo time de Felipe Conceição. Especialmente com a volta de seu talismã, o meia-atacante Matheusinho, que cumpriu suspensão diante do Paraná e pode se aproveitar dos espaços deixados pela Gralha Azul para fazer valer sua movimentação ofensiva.

Quem também espera aproveitar a oportunidade é o lateral-esquerdo João Paulo, que voltou ao time terça-feira, recuperado de contusão na coxa. “Temos um grupo muito forte e vamos lutar pelo acesso nesses últimos cinco jogos enquanto a matemática permitir. Saímos do Z-4 para o G-4, algo que eu não me lembro de ter visto no futebol brasileiro. Contra Ponte Preta e Paraná não fomos cirúrgicos como vínhamos sendo. Diante de um adversário que luta para não cair, temos de ser muito maduros para conseguir esse resultado fora de casa”, resumiu.

Conceição também espera contar com Felipe Azevedo, ainda que como opção de banco.



Desfalque de ‘xará’

Matheusinho que volta no Coelho, Matheuzinho que desfalca o time do Londrina, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Obrigado a adotar uma postura ofensiva, o tecnico Mazola Júnior escolhe entre Ueber e Júnior Pirambu para substituí-lo no ataque.

Também hoje, às 19h15, o Paraná, que ultrapassou o Coelho com a vitória no Independência, recebe o Vitória na Vila Capanema, em Curitiba. E às 21h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Figueirense, que ameaça a posição do Londrina, recebe o Coritiba, hoje o último do G-4.

Vitória dos catarinenses ajuda, e muito, o América a manter viva a esperança de retornar à elite ao fim da atual temporada.

LONDRINA x AMÉRICA

Série B do Brasileiro: 33ª rodada

LONDRINA

César; Raí Ramos, Dirceu e Augusto Vieira; Bertotto, Germano, Matheus Neris (Anderson Leite) e Higor Leite; Uelber (Júnior Pirambu) e Leo Passos

Técnico: Mazola Júnior

AMÉRICA

Aírton; Leandro Silva, Lucas Kal, Ricardo Silva e João Paulo; Juninho, Zé Ricardo, Willian Maranhão e Diego Ferreira; Matheusinho e Júnior Viçosa

Técnico: Felipe Conceição

Horário: 20h30

Local: Estádio do Café (Londrina)

Arbitragem: Dewson Fernando Freitas da Silva, auxiliado por Márcio Correia Dias e Luís Diego Nascimento Lopes (todos do Pará).

Transmissão: Premiere