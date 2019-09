Invicto há oito rodadas no Campeonato Brasileiro da Série B, o América tem mais um importante desafio na competição. Em busca dos três pontos que o deixariam mais perto da parte de cima da tabela, o Coelho enfrentar o Botafogo-SP, às 11h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 21ª rodada do torneio.

Com 25 pontos, a equipe comandada pelo técnico Felipe Conceição ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação.

Caso vença a equipe paulista, o América ganha a posição do Londrina, e empata em pontos com o próprio Botafogo-SP, mas ficaria em desvantagem nos critérios de desempate. O resultado positivo em Ribeirão Preto também diminuiria a diferença do Alviverde para o G-4. Atualmente, o Paraná Clube, que já jogou na rodada, fecha o grupo dos quatro primeiros que subiriam para a elite do futebol brasileiro, com 32 pontos.

Otimismo

Principal nome da recuperação do time na Série B, o técnico Felipe Conceição pregou respeito ao adversário, mas fez questão de mostrar otimismo para o confronto de hoje.

“Nós temos as preocupações normais da partida e com o adversário forte como é o Botafogo, que está a três pontos da gente, mas também temos a confiança de estarmos em uma bela campanha desde que eu estou com o grupo. Já são oito jogos invictos e é a maior sequência invicta na Série B, atualmente, porque o Coritiba perdeu”, completou Felipe.

Em relação ao time que vai iniciar jogando em Ribeirão Preto, o jovem comandante do Coelho não deu pistas. “Quem provar que vai ajudar mais a equipe no próximo jogo, é quem vai jogar. Além disso, existe a estratégia de jogo que é a minha parte, onde podemos usar uma característica ou outra para tal partida”.

Certo é que o Coelho terá força máxima para enfrentar o Botafogo-SP. Sem problemas de suspensão ou lesão, o técnico do Coelho poderá repetir o time que empatou em 0 a 0 com o Operário-PR, na última rodada, mantendo a base que vem de uma sequência de cinco vitórias e três empates no Campeonato Brasileiro da Série B.

BOTAFOGO-SP x AMÉRICA

BOTAFOGO-SP

Darley; Lucas Mendes, Luiz Otávio, Leandro Amaro e Pará; Pablo, Marlon Freitas e Leonan; Erick Luis (Murilo), Júlio César e Rafael Costa.

Técnico: Hemerson Maria

AMÉRICA

Jori; Leandro Silva, Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Deigo Ferreira e Marcelo Toscano; Felipe Azevedo e Júnior Viçosa.

Técnico: Felipe Conceição

HORÁRIO: 11H (sábado)

LOCAL: Estádio Santa Cruz (Ribeirão Preto)

ARBITRAGEM: Alisson Sidnei Furtado, auxiliado por Fabio Pereira e Natal da Silva Ramos Júnior, todos do Tocantins.

TV: Premiere