Mais um gesto de solidariedade em meio à pandemia do novo coronavírus. Foi assim que o América fechou o domingo (14). Após realizar uma campanha de arrecadação em maio, o Coelho distribuiu cerca de 4 toneladas em doações para comunidades vulneráveis do entorno da Arena Independência.

Os fundos e todo o apoio para realização das doações vieram de parceiros do clube e contou também com a ajuda de atletas, colaboradores e dirigentes do alviverde.



As doações foram feitas por meio da Sociedade São Vicente de Paulo, localizada a poucas quadras do Indepa. Ao todo, mais de 150 famílias dos bairros Alto Vera Cruz, Castanheiras e Granja de Freitas foram apoiadas pela ação. Todas tiveram suas rendas muito afetadas por conta da pandemia do Coronavírus.



“É uma ajuda muito importante, em um momento crucial. Nem todas as famílias receberam o auxílio emergencial do Governo. Fica nossa gratidão pela solidariedade, especialmente pelo momento no qual as doações estão chegando. Agradecemos muito ao América e a todos os parceiros do Clube que fizeram isso acontecer”, comenta Délcio de Matos, membro da Associação Comunitária dos Amigos do Entorno do Estádio Independência e Adjacências (AAMEIA).



A arrecadação possibilitou a compra de 3,5 toneladas de alimentos. Além disso, por meio da Exclusive Paper, patrocinadora do América, o Clube também doou mais 100 kits de higiene, tão importantes no combate ao Coronavírus.



Paulo Assis, Superintendente Geral do América, falou sobre a mobilização do Clube e agradeceu o apoio dos patrocinadores que participaram ativamente da ação.



“Todos nós, do América, ficamos muito felizes em contribuir neste momento tão delicado. Já temos um histórico de apoio à Sociedade São Vicente de Paulo e não poderia ser diferente agora. Aproveito para agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores, que doaram e deram total apoio para viabilizar essas doações”, comenta.



