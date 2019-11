Faltam apenas seis rodadas para a Série B do Brasileiro conhecer os quatro clubes promovidos à elite. E não é exagero falar que, na reta final do América pela competição, o adversário desta terça-feira, às 20h30, no Independência, é o mais complicado deles, ao menos na teoria.

Afinal, se o Coelho ocupa a quinta posição e pode voltar ao G-4 se vencer (com a ajuda de outros resultados), o Paraná aparece em sétimo, com os mesmos 47 pontos do CRB-AL (dois a menos que o América). E a probabilidade de acesso estimada em 12% pelos matemáticos permite ao tricolor paranaense manter o sonho.

Confirmado na lateral-esquerda em lugar de João Paulo (que entrou na fase final de recuperação), Sávio espera que a sequência de jogos permita uma participação ainda mais destacada diante de um rival. “Dentro da nossa casa a gente tem que sair com a vitória, mesmo diante de um time complicado”.

Felipe Conceição mantém o mistério em relação à escalação, mas não contará com Matheusinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

O meia-atacante, aliás, está na mira dos japoneses do Kashiwa Reysol, comandado por Nelsinho Baptista, de acordo com a Rádio Itatiaia. Representantes do clube da J-League estiveram no Independência sábado à noite para acompanhá-lo. Para seu lugar, o candidato natural é Rafael Bilu, que entrou bem no empate sem gols com a Ponte Preta.

Desfalque e retorno

No Paraná, o técnico Matheus Costa não conta com um jogador conhecido da torcida americana, o atacante Judivan, que saiu contundido na vitória sobre o Londrina. Por outro lado, conta com o retorno de outro jogador da posição, Bruno Rodrigues. Na zaga, Rodolfo, suspenso com o terceiro cartão amarelo, dá lugar a Fabrício. Consciente da importância de um bom resultado, a promessa é de um esquema ofensivo.

América x Paraná

Série B do Brasileiro: 33ª rodada

AMÉRICA

Airton; Leandro Silva; Lucas Kal, Ricardo Silva e Sávio; Juninho, Zé Ricardo e Geovane; Diego Ferreira, Rafael Bilu

e Júnior Viçosa

Técnico: Felipe Conceição

PARANÁ

Thiago Rodrigues; Léo Príncipe, Fabrício, Leandro Almeida e Guilherme Santos; Luiz Otávio e Fernando Neto; João Pedro, Matheus Anjos; Bruno Rodrigues e Jenison. Técnico: Matheus Costa

Horário: 20h30

Local: Independência

Arbitragem: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Eli Alves Sviderski e Giselli Casaril, todos de Santa Catarina.

Transmissão: Premiere