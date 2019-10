Da lanterna à quinta posição em 14 rodadas. O América segue firme em sua recuperação impressionante depois do começo complicado na Série B do Brasileiro. Se no fim de semana a série invicta havia chegado ao fim diante do Coritiba, no Paraná, a equipe do técnico Felipe Conceição voltou a vencer nesta quinta-feira. E um rival direto na briga. O CRB-AL começou a 26ª rodada na quarta posição (sinônimo de acesso à elite em 2020) e chegou ao Independência como o time de melhor campanha como visitante. Acabou superado com o gol do zagueiro Ricardo Silva, aos 19 minutos da primeira etapa.

Conceição mais uma vez apostou no esquema com três volantes, escalando Juninho, Willian Maranhão e Flávio. Recuperado de contusão, Zé Ricardo começou no banco. E Diego Ferreira recebeu a missão de auxiliar Matheusinho e Júnior Viçosa à frente. O Coelho começou marcando em seu campo, atraindo os alagoanos, que mostravam boa movimentação. Deslocado pela direita, Júnior Viçosa foi responsável pelas primeiras boas chances americanas. E na falta sofrida por Flávio pelo mesmo setor do campo, a cobrança perfeita de João Paulo encontrou o capitão para testar fora do alcance de Vinícius.

A essa altura, com a marcação mais avançado, o time de Maceió não conseguia levar perigo a Aírton. O que não foi o caso na segunda etapa, quando os dois times voltaram modificados por necessidade. Com o experiente Willians (ex-América) em lugar do contundido Ferrugem, o CRB tentou partir ao ataque, esbarrando na sólida defesa composta por Ricardo Silva e Lucas Kal (Pedrão, contundido, foi desfalque). Quando conseguiu levar a melhor, parou na trave na bola de Iago. Juninho ainda desperdiçou ótima chance depois de troca envolvente de passes do Coelho, o que felizmente, para as contas da equipe, acabou não fazendo falta. Sem Flávio, que recebeu o terceiro amarelo, o próximo desafio promete ser ainda mais complicado, terça-feira, novamente no Horto. O adversário é o líder, Bragantino.

América 1 x 0 CRB-AL

Série B do Brasileiro – 26ª rodada

América

Aírton; Leandro SIlva, Lucas Kal, Ricardo Silva e João Paulo; Flávio (Zé Ricardo), Willian Maranhão, Juninho e Diego Ferreira (Felipe Azevedo); Matheusinho (Geovane) e Júnior Viçosa

Técnico: Felipe Conceição

CRB-AL

Vinicius; Daniel Borges, Edson Henrique e Wellington Carvalho e Igor; Claudinei, Ferrugem (Willians Santana) e Lucas Abreu (Iago); Élton (Lucas Siqueira), Alisson Farias e Léo Ceará

Técnico: Marcelo Chamusca

Gol: Ricardo Silva, aos 19min do primeiro tempo

Arbitragem: Alexandre Vargas Tavares de Jesus, auxiliado por Gabriel Conti Viana e Thiago Gomes Magalhães, todos do Rio de Janeiro

Cartões amarelos: Flávio, Leandro Silva (AFC) Lucas Abreu, Claudinei, Edson Henrique, Wellington Carvalho (CRB)

Pagantes: 2.752

Renda: R$ 15.283