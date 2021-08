Diego Costa foi apresentado nessa quinta-feira, na Arena MRV

A vinda de Diego Costa para o Atlético não apenas aumentará a qualidade do elenco, como vai gerar lucro ao clube. Vendas de camisas, outras ações de marketing e a própria bilheteria nas partidas, em função da presença do atacante no gramado vestindo preto e branco, vão encher ainda mais os cofres de uma agremiação que vem obtendo êxito em outras frentes.

Premiações

Até agora, o Galo vem acumulando campanhas positivas na Copa do Brasil e na Libertadores, competições que estão rendendo premiações gordas.

No torneio mata-mata nacional, o Atlético angariou R$ 7,85 milhões por estar nas quartas de final, após ter disputado também a terceira fase e as oitavas. Pela competição sul-americana, já garantiu R$ 40,2 milhões, prêmio acumulado pelos jogos na etapa de grupos, nas oitavas e nas quartas de final e ter avançado às semifinais.

Manto da Massa

Segundo números divulgados pelo clube no início do mês, 120 mil unidades do Manto da Massa 2021, de autoria do arquiteto Lucas Adriano, foram comercializadas, o que resultou em R$ 24 milhões arrecadados.

Fan Token

Por meio de seu departamento de inovações, o Atlético também aderiu à onda das “fan tokens”, criptomoedas que dão direito ao portador de participar de algumas decisões de pequeno impacto dentro de um clube de futebol.

Neste caso, o Atlético consolidou a venda de 850 mil unidades. Dos cerca de R$ 9 milhões arrecadados, o Alvinegro tem direito a 50%.

Galo Ads

O Atlético lançou nesta semana o Galo Ads, com o intuito de ser mais uma fonte de arrecadação com anúncios.

Venda de Marrony

O atacante Marrony vai jogar no Midtjylland, da Dinamarca. Nessa sexta-feira (20), o Atlético anunciou oficialmente o acordo. O Galo receberá 3 milhões de euros à vista e mais 1,5 milhões de euros em junho de 2022.

Além disso, o Alvinegro poderá receber uma bonificação de 1 milhão de euros anual, nos três primeiros anos, caso o atleta esteja em campo em, no mínimo, 50% dos duelos do time dinamarquês em cada temporada. Em suma, a negociação poderá render 7,5 milhões de euros ao Atlético.

Arena MRV

Neste caso, a renda seria para a Arena MRV, que vendeu 700 cadeiras cativas à torcida, lucrando algo em torno de R$ 26 milhões, valor destinado às obras do estádio.