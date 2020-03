O Comitê Olímpico Internacional (COI) publicou nota oficial reafirmando que mantém a programação dos Jogos Olímpicos de Tóquio, previstos para começar no dia 24 de julho. A decisão da entidade veio a público na manhã desta terça-feira (17), logo depois da Uefa e da Conmebol adiarem as edições deste ano da Eurocopa e Copa América, respectivamente, como forma de combater o avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Ambos os eventos aconteceriam de 12 de junho a 12 de julho.

A nota oficial do COI, presidido pelo alemão Thomas Bach, afirma: "a mais de quatro meses dos Jogos, não há necessidade de decisões drásticas nessa fase, e qualquer especulação neste momento seria contraproducente”. A entidade reiterou ainda sua confiança nas providências de saúde pública já adotas para conter a expansão da pandemia. "O COI acredita que as muitas medidas tomadas por autoridades em todo o mundo ajudarão a conter a situação do virus Covid-19".

No comunicado, o COI revelou que se reuniu na manhã de terça-feira (17) com várias federações internacionais para tratar de possíveis mudanças nos critérios de classificação adotados em algumas modalidades. Nos últimos dias, competições qualificatórias para Tóquio 2020 - programadas para as próximas semanas - foram canceladas por conta da propagação do Covid-19 pelo mundo, aumentando o clima de incertezas entre os atletas. No Brasil, os espaços para treinamento de alto rendimento já anunciaram fechamento, como os clubes Pinheiros (SP), Minas Tênis Clube (MG) e Flamengo (RJ). No Rio de Janeiro, o Comitê Olimpico Brasileiro (COB) mantém as atividades do CT Time Brasil.

De acordo com o COI,do total de vagas olímpicas, 43% delas ainda não foram preenchidas. Entre as possibilidades de flexibilização dos critérios de classificação dos atletas, seria o posicionamento no ranking mundial e resultados de competições já realizadas. A entidade afirma "incentivar todos os atletas a continuarem se preparando para os Jogos Olímpicos da melhor forma que puderem".