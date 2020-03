Mesmo em quarentena, os jogadores do Coimbra se movimentaram, cada um em suas casas, para uma ação contra o coronavírus.

Vários deles telefonaram para torcedores do time que se enquadram no grupo de risco do Covid-19, com o intuito de reiterar a eles a importância de ficar em casa durante esse período.

O vídeo com essas conversas entre atletas e torcedores pode ser conferido nas redes sociais do clube (e mais abaixo).

Entre os jogadores que participam dessa ação estão o goleiro Glaycon, o atacante Bruno Mineiro e o zagueiro Carciano, entre outros.

Confira o vídeo e a nota sobre essa ação do Coimbra abaixo

"Para aquecer o coração em tempos difíceis

Alguns dos nossos atletas telefonaram para torcedores que estão no grupo de risco do Covid-19. Pessoas que estão mais isoladas ainda durante essa quarentena. O objetivo foi simplesmente conversar.

Num momento tão complicado, pequenos gestos podem fazer toda a diferença.

Seguimos. Sempre avante!"