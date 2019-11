As três últimas partidas do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro se tornaram uma missão de vida ou morte para o clube que jamais experimentou a sensação de disputar a Série B da competição mais importante do país. Os dois primeiros, inclusive, trazem uma coincidência que não traz boas lembranças ao futebol mineiro.

Na próxima segunda-feira (2), quando encara o Vasco em São Januário, a Raposa terá pela frente o Vasco, time que, em 2005, decretou o rebaixamento do rival Atlético. Na ocasião, em duelo da penúltima rodada do Brasileiro, o time carioca empatou sem gol com o Galo, no Gigante da Pampulha, e empurrou a equipe do falecido Lori Sandri para a divisão de acesso.

No confronto seguinte, será a vez de viajar a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. Curiosamente, Renato Gaúcho, atual comandante do Tricolor Gaúcho, era o comandante do cruz-maltino na partida disputada há 14 anos, quando os atleticanos viveram o drama do descenso.

Na última e derradeira rodada da atual edição, a Raposa reencontrará Mano Menezes, técnico que conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, e que ocupou a função, agora de Adilson Batista, por três anos e um mês.

Com 36 pontos e na 17ª colocação, o Cruzeiro luta desesperadamente para ultrapassar o Ceará na tabela e empurrar o Vozão para a degola. Sem Abel Braga, que entregou o boné logo após a derrota para o CSA, a missão de salvar o time celeste passa a ser de Batista, velho conhecido dos cruzeirenses. Curiosamente, ele foi demitido há poucos dias do alvinegro do Nordeste, que agora anunciou Argel Fucks para evitar a queda.