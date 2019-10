A vitória do Cruzeiro sobre o São Paulo garantiu ao clube celeste um "respiro" na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time de Abel Braga agora se prepara para enfrentar outro adversário paulista, o Corinthians, em um confronto que colocará em evidência uma curiosidade.

O goleiro Cássio, que já não tinha atuado na partida entre a Raposa e o Timão no primeiro turno, também ficará fora no último encontro entre os clubes em 2019.

Cássio levou o terceiro cartão amarelo no empate do Corinthians em 2 a 2 com o Goiás, na 26ª rodada do Brasileiro. Por isso fica fora do jogo contra o Cruzeiro.

No turno do Brasileirão, mais especificamente na 8ª rodada, Cássio também ficou fora do encontro entre mineiros e paulistas. Na ocasião o goleiro corintiano estava à serviço da Seleção Brasileira, que se preparava para a disputa da Copa América.

O último encontro de Cássio com o Cruzeiro foi a finalíssima da Copa do Brasil, em setembro do ano passado, quando o time estrelado venceu o Corinthians por 2 a 1, na Arena Corinthians, e faturou o hexacampeonato da Copa do Brasil.

Assim como no primeiro turno, Walter, reserva imediato do gol alvinegro, deve ser o substituto de Cássio.

Na única partida até então entre Corinthians e Cruzeiro em 2019, Walter foi decisivo a favor de sua equipe com cinco defesas difíceis.

Outras ausências

Conhecido da torcida celeste o zagueiro Manoel também não enfrentará o Cruzeiro. Como tem contrato com o clube azul, o defensor não poderá enfrentar sua ex-equipe.

Outro zagueiro que também passou pela Toca II, hoje está no Corinthians, e não enfrentará o Cruzeiro é Gil. Ele, assim como Cássio, levou o terceiro cartão amarelo no empate com o Goiás e está suspenso.

O volante Júnior Urso, ex-Atlético, não tem condições de enfrentar a Raposa e é outro que ficará fora do combate.