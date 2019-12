A passagem de Thiago Neves com a camisa do Cruzeiro chegou ao fim, segundo o gestor de futebol do clube, Zezé Perrella. O estopim para o afastamento do jogador foi a presença do atleta, que se recupera de um edema na coxa, em uma festa de pagode, no domingo, no Mineirão.

Esta foi apenas uma das várias polêmicos envolvendo Thiago Neves em 2019. De essencial no bicampeonato da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, o jogador se transformou em símbolo do fracasso cruzeirense na temporada.

Confira dez polêmicas envolvendo Thiago Neves em 2019:

1 - Piada com a tragédia em Brumadinho:

Em seu “stories”, Thiago Neves utilizou a tragédia em Brumadinho, que vitimou centenas de pessoas, para provocar o Atlético. “Barragem que já caiu uma vez assusta moradores de Vespasiano e região. Atenção aí, pessoal!” escreveu o jogador.

2 – Gol dedicado a Itair Machado:

Após marcar o gol de número 200 na carreira, contra o São Paulo, no Pacaembu, no dia 2 de junho, Thiago Neves dedicou a marca ao então vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, investigado pela polícia por supostas irregularidades no clube.

3 – Polêmica com jornalista:

Thiago Neves utilizou as redes sociais para detonar o jornalista Mauro César, da ESPN, que criticou a atuação defensiva do Cruzeiro no empate sem gols com o River Plate, da Argentina, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. "Galera, o que esse mongol quer é atenção, Ibope! Tem que avisar a ele uma coisa: se ele quer espetáculo, que vá no circo ou sei lá para onde. Nenhum time no Brasil está jogando isso tudo também! Já falou besteira do Fred, Abel e muitos outros, vamos parar de dar atenção para esse maluco aí", escreveu Thiago Neves.

4 – Críticas a Rogério Ceni:

O jogador criticou as decisões tomadas pelo técnico Rogério Ceni para escalar o Cruzeiro na derrota por 3 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, que custou a eliminação da Copa do Brasil. “Você mudar três, quatro nomes para uma semifinal é muita coisa. Fazer quatro mudanças é muita coisa em um time que já está formado. É difícil, complicado”, declarou.

5 - Desejo de jogar no Corinthians:

Em entrevista aos canais Fox Sports, o meia admitiu sua vontade de jogar no Corinthians, o que não pegou bem entre a cúpula cruzeirense.

“Como eu já falei há um tempo, vontade de jogar no Corinthians eu tenho, tenho vontade de jogar nos maiores e melhores. Não posso falar mais agora, porque nossa situação no Cruzeiro é complicada, queremos tirar o clube dessa situação. Vontade de jogar no Corinthians todos têm. Bateu na trave, foi por pouco que não aconteceu nesse ano. Não vou mentir, tenho o desejo de jogar no Corinthians, sim”, disse.

6 – Barrado em festa?

De acordo com o site UOL, o armador teria sido vetado pela organização de uma festa em BH para evitar confusões. Os organizadores do evento “Puxadinho do Hott temiam tumulto com torcedores do Cruzeiro e d o Atlético. Em suas redes sociais, Thiago Neves chamou a publicação de “notícia difamatória”

7 - Jogando no sacríficio?

Após a goleada sofrida para o Santos, na Vila Belmiro, Thiago Neves reclamou que estaria jogando no sacrifício e com dores há alguns jogos. Abel Braga rebateu, dizendo que ele não havia comunicado ninguém sobre o fato.

No dia seguinte, o departamento médico do Cruzeiro desmentiu o atleta, afirmando que ele tinha totais condições.

8 - Pênalti desperdiçado contra o CSA:

Contra o CSA, na última quinta-feira (28), Thiago Neves desperdiçou pênalti quando o jogo estava 1 a 0 para o time alagoano. A cobrança para fora irritou os torcedores, que vaiaram o jogador no estádio.

9 - Áudio polêmico cobrando salário:

Logo após o jogo contra o CSA, vazou um áudio em que o meia Thiago Neves cobra do gestor de futebol do clube, Zezé Perrella, salários atrasados dos jogadores. O dirigente destacou que foi algo “normal” no futebol.

10 – Presença em festa:

Enquanto os jogadores estavam concentrados para o duelo com Vasco, nesta segunda-feira (2), em São Januário, o meia Thiago Neves aproveitou o domingo para curtir um show de pagode no Mineirão. A atitude do jogador, que se recupera de um edema na coxa, causou ira de Zezé Perrella.