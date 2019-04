O Brasil terá força máxima e será o país com mais representantes na etapa de Xiamen, na China, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que é de nível quatro estrelas e vale pontos para a classificação aos Jogos de Tóquio-2020, no Japão. Nesta quarta-feira (24), Alison/Álvaro Filho, André Stein/George, Ana Patrícia/Rebecca e Talita/Taiana venceram seus jogos pelo qualifying e conquistaram a vaga à fase de grupos da competição.



Serão 10 duplas do país, cinco em cada naipe. Além dos times que avançaram, outros seis já estavam garantidos pelo ranking de entradas do torneio. A etapa de Xiamen é a primeira a contar pontos para a corrida olímpica brasileira no naipe feminino e a segunda do masculino, que já teve a disputa da etapa quatro estrelas de Doha, no Catar, em março.



Na disputa do qualifying, Talita e Taiana, que retomaram a parceria no final de 2018 e voltam a disputar uma etapa de Circuito Mundial juntas após seis anos, superaram na primeira rodada as chinesas Li/Lingling por 2 sets a 0 (21/7 e 21/13) e, na sequência, bateram as francesas Placette/Richard também por 2 a 0 (21/12 e 21/18).



"Muito bom essa reestreia com a Talita no Circuito Mundial, uma parceria muito boa anos atrás, conquistamos a temporada de 2013. Estamos seguindo bem com nosso objetivo de evoluir a cada etapa, crescer. Não conhecíamos as chinesas da primeira partida, então, nesses casos, procuramos fazer nosso melhor. Jogamos bem e não tivemos dificuldades. No duelo contra a França, elas são mais experientes e estava ventando bastante, mas conseguimos manter a concentração", disse Taiana.



Quem também avançou foi a dupla Ana Patrícia e Rebecca. A parceria que foi campeã da primeira etapa da temporada, na Holanda, em janeiro, superou as australianas Nicole Laird e Becchara Palmer por 2 sets a 0 (21/8 e 21/19). Já estavam garantidas na fase de grupos, pelo ranking de entradas, Ágatha/Duda, Carol Solberg/Maria Elisa e Fernanda Berti/Bárbara Seixas



Homens

No masculino, os brasileiros passaram com tranquilidade. Alison e Álvaro Filho venceram os chineses Jie Li/Tingyang Yan por 2 sets a 0 (21/11 e 21/13), pela primeira rodada. Horas depois, triunfo também por 2 a 0 (21/16 e 21/18) sobre os russos Kramarenko/Myskiv.



André Stein e George também se classificaram ao superarem os chineses Zuhang Chen/Lingfei Dai por 2 sets a 0 (21/9 e 21/15) e a dupla alemã Ehlers/Fluggen, também em sets diretos (22/20 e 21/18). Evandro/Bruno Schmidt, Guto/Saymon e Pedro Solberg/Vitor Felipe já estavam garantidos na fase de grupos.

