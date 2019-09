A boa campanha do Brasil no Mundial Masculino de Basquete está deixando o torcedor empolgado com o time do técnico croata Aleksandar Petrovic. A seleção passou por Nova Zelândia, a favorita Grécia e venceu ainda Montenegro. Com 100% de aproveitamento, o time se classificou para a próxima fase na primeira posição e ainda sonha com a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.



O Estado convidou dois especialistas no assunto a falar sobre o desempenho da seleção brasileira. O primeiro é Marcelinho Machado, ex-capitão da equipe e que tem uma longa trajetória com a camisa do Brasil. O segundo é o armador Gegê, cinco vezes campeão do NBB e que agora está no Pato Basquete (PR).



"A primeira fase do Brasil foi excelente, superando as expectativas. A gente sabia que era um grupo difícil, que lutaria para passar para a segunda fase, mas ficamos em primeiro e ganhamos da Grécia. Mais do que as vitórias, o time está mostrando maturidade e uma forma de jogar que passa confiança à torcida. O campeonato está muito equilibrado, mas acho que o Brasil se coloca no grupo das seleções que estão apresentando um grande basquete. O céu é o limite e vamos sonhar alto", disse Marcelinho Machado.



"Estou muito feliz em ver o Brasil jogando dessa maneira. Temos um grupo forte, talentoso e equilibrado entre atletas experientes e jovens. A primeira fase ajudou a dar mais confiança, a mostrar que é possível sonhar e alçar voos mais altos. Temos um jogo importante agora contra a República Checa e, depois, contra os Estados Unidos. E nosso jogo está muito sólido e consistente. Acredito muito que a seleção tem tudo para chegar longe", comentou Gegê.