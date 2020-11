Finalmente Atlético e Athletico-PR se enfrentarão pelo duelo da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, adiado no início da competição mais importante do país. A partir das 19h desta quarta-feira (18), as duas equipes estarão em campo no Mineirão. Na verdade, um confronto que poderá ser um tira-tema histórico.

Considerando apenas o Brasileirão, mineiros e paranaenses se enfrentaram 47 vezes. Foram 19 vitórias para cada lado e outros nove empates. O Galo marcou 69 gols e sofreu 55.

Da última vez que se enfrentaram em Belo Horizonte, em 24 de novembro do ano passado, o Furacão levou a melhor e derrotou o alvinegro mineiro por 1 a 0, no mesmo palco do duelo desta quarta-feira. A partida foi válida pela 34ª rodada.

Líder da Série A com 38 pontos, o Atlético busca chegar aos 41 e ganhar folga em relação aos concorrentes. O Inter, vice-líder, tem 36, mas um jogo a mais. O Athletico, por sua vez, tem 22 pontos e é o primeiro da zona de rebaixamento.