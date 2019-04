O Campeonato Carioca tem um novo artilheiro e um campeão encaminhado. Bruno Henrique marcou duas vezes, assumiu a artilharia do torneio e comandou a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Vasco na primeira final do Estadual, disputada neste domingo, em um Engenhão chuvoso, com pouco mais de 10 mil torcedores e sem clima de decisão.



Bruno Henrique balançou as redes três vezes, mas um dos gols foi anulado pelo árbitro com o auxílio do VAR. Nos outros dois, marcados no segundo tempo, etapa em que o time rubro-negro exerceu amplo domínio sobre o adversário, o atacante mostrou oportunismo e frieza para ir às redes, chegar à marca de oito gols na competição e confirmar seu poder de decisão em clássicos - seis desses gols foram marcados contra Fluminense, Botafogo e Vasco.



A vitória no primeiro duelo dá ao Flamengo a vantagem de poder até perder por um gol de diferença no confronto final, marcado para o próximo domingo, às 16 horas, no Maracanã. O Vasco precisa vencer por três gols para ser campeão, ou, então, triunfar devolve o placar por dois gols de vantagem e forçar as penalidades. Suspenso, Bruno Henrique não poderá atuar no jogo de volta.



O JOGO



O técnico Abel Braga atendeu ao apelo da torcida e escalou Arrascaeta como titular na vaga de Diego e o Flamengo foi melhor em quase toda a partida. Teve mais de 60% de posse de bola no jogo, alugou o terreno defensivo do rival e finalizou mais, enquanto o Vasco teve muitas dificuldades na criação e não incomodou o gol de Diego Alves.



No primeiro tempo, Gabriel foi quem passou mais perto de marcar. O cabeceio do atacante passou perto do gol de Fernando Miguel e ele teve outras duas oportunidades que poderiam resultar em gol, mas tomou decisões equivocadas.



No segundo tempo, o Flamengo cresceu, dominou completamente o Vasco e a superioridade se transformou em gol. Brilhou a estrela de Bruno Henrique, que aproveitou as falhas seguidas da zaga do time cruzmaltino e anotou três gols, mas só valeram dois.



O placar foi aberto aos nove minutos. Danilo Barcelos cortou mal o cruzamento de Everton Ribeiro e, sem querer, presenteou Bruno Henrique, que, esperto, e livre de marcação, cutucou para o gol. Aos 24, o atacante foi às redes de novo, mas o VAR entrou em ação e o árbitro anulou o lance, assinalando impedimento.



O gol anulado não abateu o Flamengo, que com o controle do jogo e atento para aproveitar os erros do Vasco, que não eram poucos. Desta vez foi Cáceres que falhou e perdeu a bola para Arrascaeta. O uruguaio foi à linha de fundo e cruzou rasteiro, Fernando Miguel espalmou, mas Bruno Henrique apareceu livre para completar para as redes, selando o triunfo da equipe rubro-negra, confortável para voltar a faturar o Estadual.



FICHA TÉCNICA:



VASCO 0 X 2 FLAMENGO



VASCO - Fernando Miguel; Raul Cáceres, Werley, Leandro Castan e Danilo Barcelos; Lucas Mineiro, Raul e Bruno César (Lucas Santos); Yago Pikachu, Marrony (Yan Sasse) e Maxi López (Tiago Reis). Técnico: Alberto Valentim.



FLAMENGO - Diego Alves; Pará, Rodrigo Caio, Léo Duarte e Renê; Cuéllar, Willian Arão e Arrascaeta (Lincoln); Everton Ribeiro (Diego), Bruno Henrique e Gabriel (Vitinho). Técnico: Abel Braga.



GOLS - Bruno Henrique, aos nove e aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Mineiro (Vasco); Bruno Henrique (Flamengo).

RENDA - R$ 521.920,00.

PÚBLICO - 9.921 pagantes (10.854 no total)

LOCAL - Engenhão, no Rio.