*Enviado especial ao Paraguai

O Atlético já está no Paraguai para o duelo com o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio Nueva Olla, em Assunção, que pode definir o destino do time na Copa Libertadores.

Com apenas três pontos em três jogos, o Galo ocupa a terceira colocação do grupo B do torneio, e precisa de um bom resultado na capital paraguaia para continuar vivo na briga por uma das vagas às oitavas de final da principal competição de clubes do continente.

Embalada pela goleada por 5 a 0 sobre o Boa Esporte, no último domingo, que classificou o time alvinegro para a final do Campeonato Mineiro, a delegação atleticana desembarcou com 22 jogadores (confira a lista abaixo) na noite desta segunda feira, no Aeroporto Internacional de Assunção.

Escolhido para conversar com os jornalistas no terminal, o atacante Maicon Bolt afastou qualquer outro objetivo que não seja o triunfo, mesmo diante de um adversário que tem 100% de aproveitamento na Libertadores até o momento, e que vai atuar diante de seu torcedor.

“O Atlético é time grande, sempre joga para cima. Sabemos que o Cerro é bem forte jogando em casa, está liderando o grupo. Mas a gente precisa da vitória. Vamos fazer de tudo para conquistá-la”, afirmou Bolt, que foi poupado no fim de semana, e que deve retornar ao time titular contra o Cerro.

O atacante também projetou a postura do time paraguaio no duelo desta quarta-feira.

“Agora eles devem vir para cima. Se ganharem, vão estar praticamente classificados. Temos que tomar cuidado e aproveitar as oportunidades”.

Desfalque na zaga

A única novidade no time que vem disputando os principais jogos da temporada deve ser a saída do zagueiro Réver, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para a entrada do experiente Leonardo Silva.

No ataque, Geuvânio que estreou contra o Boa, inclusive marcando um gol, não está inscrito na Libertadores, e deve dá lugar a Maicon Bolt.

O atacante Luan, que apresentou uma aparência abatida durante a viagem, em decorrência de uma forte virose, vai receber uma atenção especial nos próximos dias, mas, a princípio, não deverá ser problema para o duelo com o Cerro.

Hospedada em Luque, na Região Metropolitana de Assunção, a equipe atleticana vai treinar nesta terça-feira, às 17h30 (de Brasília), no campo da Conmebol, que fica em frente ao hotel em que a delegação alvinegra está hospedada.

Confira os 22 jogadores que viajaram ao Paraguai para o duelo com o Cerro Porteño:

Goleiros: Victor e Cleiton

Laterais: Guga, Fábio Santos, Patric e Hulk

Zagueiros: Léo Silva, Igor Rabello e Maidana

Volantes: Adilson, Zé Welison, Jair e Elias

Meias: Nathan, Terans, Luan, Chará, Cazares e Vinícius

Atacantes: Ricardo Oliveira, Maicon Bolt e Alerrandro