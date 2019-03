Com três gols de Sterling, o Manchester City venceu o Watford por 3 a 1 neste sábado (9), em casa, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, a equipe do técnico Pep Guardiola vai a 74 pontos e abre vantagem de quatro para o Liverpool na briga pela liderança. Os rivais têm um jogo a menos, a ser disputado neste domingo, quando recebem o Burnley.



Depois de um primeiro tempo complicado, em que o Watford acertou a marcação, coube a Raheem Sterling resolver a parada para o City na segunda etapa. Com três gols em 13 minutos, o ponta inglês deu o triunfo ao time de Manchester. Entretanto, teve polêmica: o primeiro gol da partida foi motivo de muita reclamação do Watford por conta de um impedimento.



Em jogada no meio-campo, Gundogan lançou Agüero de trivela, pelo alto. O atacante errou o domínio de peito, mas acabou escorando para Sterling, que estava à frente da linha da bola no momento do toque do argentino. Vindo da esquerda, o ponta invadiu a grande área para finalizar, mas o lateral-direito do Watford, Janmaat, se antecipou de carrinho para cortar. A bola bateu na perna de Sterling e acabou enganando o goleiro Ben Foster, abrindo o placar. O bandeirinha flagrou o impedimento e a arbitragem anulou o gol, mas não por muito tempo. O juiz Paul Tierney voltou atrás e validou o tento de Sterling, marcado no minuto inicial da segunda etapa.



Pouco depois, aos 5 minutos, o ponta voltou a marcar, após boa jogada do City pela ponta direita. Mahrez foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Sterling empurrar para as redes. E já aos 14, o inglês recebeu de David Silva pela esquerda, invadiu a área e fez o terceiro. Pelo Watford, Deulofeu fez o gol de honra. Foster deu chutão do campo de defesa, Deeney escorou de cabeça e o espanhol tocou por baixo do goleiro brasileiro Ederson para fechar o placar.



Agora, o City volta suas atenções para a Liga dos Campeões. Na terça-feira, a equipe de Manchester recebe o Schalke 04 pela rodada de volta das oitavas de final. Na primeira partida, vitória inglesa por 3 a 2.



No torneios da Inglaterra, o próximo compromisso do time de Guardiola é contra o Swansea, fora de casa, no sábado. No mesmo dia, o Watford recebe o Crystal Palace. Os jogos são válidos pela Copa da Inglaterra.