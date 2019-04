"Em seus quase 519 anos de história, o Brasil só teve três reis de responsa: o Rei Roberto Carlos, o Rei Pelé e o Rei dos Stories! Os demais não contam, porque, até onde eu sei, não tinham um seguidor sequer registrado, quanto mais 3 MILHÕES". Foram com estas palavras que o atacante Fred, artilheiro do Cruzeiro na temporada, com 14 gols, e do Mineiro, com 11, resumiu o novo feito no Instagram.

Batendo a marca dos 3 milhões de seguidores no perfil, o "Rei dos Stories" tem mais fãns nesta rede social do que Cruzeiro e Atlético, finalistas do Campeonato Mineiro que, neste sábado (20), decidirão quem ficará com a taça estadual de 2019. Raposa e Galo, somam, juntos, pouco mais de 2 milhões de pessoas no Insta.