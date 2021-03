Na quinta colocação do Campeonato Mineiro, com sete pontos, o Cruzeiro vive um início de temporada marcado pela oscilação. As duas vitórias, o empate e as duas derrotas no Estadual fazem com que a Raposa tenha hoje 38,1% de chances de classificação para as semifinais. A projeção é do site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Ainda de acordo com os matemáticos da UFMG, o time celeste precisa somar 11 pontos nos seis jogos que terá pela frente no Mineiro, para chegar aos 18 pontos, marca que dá 88,7% de probabilidades de classificação à próxima fase, e evitar ficar fora do mata-mata do Estadual pela segunda edição consecutiva.

Além do duelo com o Tombense, nesta quinta-feira (1º), às 16h, no Mineirão, a equipe estrelada vai enfrentar Boa Esporte (fora), Coimbra (fora), Atlético (casa/neutro), Pouso Alegre (fora) e Patrocinense (casa).

Tabela de classificação

Em caso de triunfo sobre o Gavião Carcará, e tropeços de Caldense (4ª colocada, com 8 pontos) ou Athletic (3º colocado, com 9 pontos), a Raposa voltará ao grupo dos quatro primeiros.

Também nesta quinta, a veterana enfrenta o Atlético, às 17h30, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas.

No mesmo dia e horário, o time de São João del-Rei vai duelar com o Coimbra, no Independência.

Caso ambos tropecem, o Cruzeiro pode terminar a rodada até na terceira posição.

Entretanto, se for derrotada no Mineirão, a equipe comandada pelo técnico Felipe Conceição pode terminar a rodada na oitava colocação.

Nesse cenário, a Raposa seria ultrapassada pelo próprio Tombense e poderia perder mais posições se houver um vencedor do confronto entre Pouso Alegre e URT, e se o Patrocinense vencer o Boa Esporte.

Os dois jogos em questão serão realizados nesta quinta, em Pouso Alegre e Patrocínio, respectivamente.