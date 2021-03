No ano do centenário do Cruzeiro, um personagem que faz parte de quase metade dessa história foi demitido nessa terça-feira (16). Com 40 anos dedicados ao clube, o roupeiro Geraldinho foi desligado da Raposa.

A diretoria celeste informou que a demissão dele faz parte do período de reformulação ao qual a agremiação vem passando.

O roupeiro conviveu com várias gerações do Cruzeiro, como a dos anos 80 e 90, a da Tríplice Coroa de 2003, a do bicampeonato brasileiro de 2013 e 2014 e a do momento mais difícil do clube, do rebaixamento de 2019.

Amigo pessoal de Ronaldo Fenômeno, desde que quando o atacante era das categorias de base da Raposa, Geraldinho guarda com carinho uma camisa do Corinthians utilizada pelo avante como presente.

Essa admiração ao roupeiro também é compartilhada por vários jogadores e ex-atletas do Cruzeiro, como Procópio, Alex, Adilson Batista e tantos outros.