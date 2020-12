Com os 61 pontos, máximo que pode alcançar nesta Série B após a derrota de 2 a 1, de virada, para a Ponte Preta, nesta terça-feira (22), no Moisés Lucarelli, em Campinas, o Cruzeiro não alcançaria o acesso na edição do ano passado, pois o Atlético-GO foi o quarto colocado com 62. Nas 14 edições da competição já disputadas com 20 clubes, por pontos corridos, a marca máxima que pode ser conquistada pela equipe de Luiz Felipe Scolari garantiu uma vaga na Primeira Divisão em apenas seis oportunidades, sendo 57 o número mais baixo, em 2007.

Nessas seis vezes, em três delas (2011, 2016 e 2018), foram necessários 61 pontos para subir, o que exigiria da Raposa 100% de aproveitamento nas últimas sete rodadas. Este desempenho seria necessário também para chegar aos 60 pontos de 2013, pois o Cruzeiro, nos 21 que ainda disputa, não tem como ganhar 20.

Os 59 pontos, marca do acesso em 2008, podem ser alcançados com seis vitórias e um empate. Tudo isso é matemática. Quando se recorre à prática, é difícil acreditar que um time tão frágil como o de Luiz Felipe Scolari consiga uma arrancada nesta reta final de competição.

Atualmente, a projeção do quarto colocado Juventude dá 60 pontos. Para chegar a esta marca, o Cruzeiro precisa vencer as sete partidas que tem pela frente.

Rebaixamento

Preocupação de Felipão, mas com uma dose de desculpa, a briga contra o rebaixamento pode voltar a ser mais real para o Cruzeiro que o acesso na próxima segunda-feira (28), quando a líder Chapecoense recebe o 17º colocado Paraná, às 20h, na Arena Condá, em Chapecó.

É difícil imaginar que um time da zona de rebaixamento vá vencer um duelo contra a primeira colocada, mas se acontecer, a distância da Raposa para o Z-4 será de cinco pontos. Para o G-4 ela é de nove.

Mesmo assim, com os 40 pontos que tem, cair para a Série C seria uma façanha. Talvez seja melhor não duvidar da incapacidade do Cruzeiro de Felipão.