A vitória de 2 a 1 sobre o Fluminense, neste domingo (28), no Mineirão, colocou o Atlético ainda mais perto do título do Brasileiro. Segundo o site Probabilidades no Futebol, da UFMG, o time tem 99,83% de chances de levantar a taça neste ano. Antes deste triunfo, a possibilidade era de 99,23%.

O Galo soma 78 pontos, 11 a mais que o Flamengo, em segundo lugar e com apenas 0,17% de chance de ser campeão.

O título do Alvinegro pode vir na terça-feira (30), se o Flamengo empatar ou perder para o Ceará. Caso o Urubu ganhe o jogo, o Atlético precisará esperar, no mínimo, mais uma rodada. Neste cenário, se levar a melhor em cima do Bahia, na quinta-feira (2), em Salvador, fica com a taça da Série A.