Apesar de todas as adversidades causadas pela pandemia do novo coronavírus, o América não pode reclamar do desempenho dentro das quatro linhas nesta temporada. Comandado pelo técnico Lisca, o Coelho vive um 'ano mágico' e de destaque no cenário nacional.

Um dos quatro melhores da atual edição da Copa do Brasil, o alviverde poderá alcançar mais um feito inédito na sua história na próxima quarta-feira (30), quando recebe o Palmeiras no Independência: chegar à decisão. No jogo de ida das semifinais do torneio, as duas equipes empataram em 1 a 1 no Allianz Parque.

Além da brilhante campanha no mata-mata, Lisca e seus comandados também dão show nos pontos corridos. Líder da Série B, com 60 pontos conquistados, o América tem 99,99% de chances de acesso à elite, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG; ou seja: o time jogará a reta final pelo "0,01%".

O próximo duelo pela Divisão de Acesso será no sábado (2), contra o Guarani, em Campinhas. O Bugre soma 47 pontos e ainda sonha com o G-4.