Reconstrução. Everton Felipe e Cruzeiro iniciam a temporada 2020 com o mesmo objetivo. Enquanto o jogador tentar retomar o bom momento na carreira, após dois anos de pouco destaque, a Raposa tenta se levantar em meio a pior crise de seus 99 anos de história.

Na manhã desta segunda-feira (27), Everton foi apresentado como mais um reforço da equipe celeste para 2020 e fez questão de mostrar muito otimismo para a temporada.

“Espero poder recuperar minha confiança, minha alegria, meu futebol que me trouxe para estar no Cruzeiro agora. Se eu estou aqui no Cruzeiro, é que no passado eu demonstrei algo positivo. Com Adilson e com meus companheiros, espero poder voltar a minha boa fase. Como você falou, estou dois anos em baixa, e essa é uma oportunidade muito grande na minha carreira, pegar um Cruzeiro em uma fase dessa, nessa fase não é todo mundo que quer vir”, disse o jogador.

Aos 22 anos, o jogador teve o melhor momento da carreira atuando pelo Sport, especialmente no Brasileiro de 2016. Após se recuperar de uma grave lesão no joelho esquerdo, o meia-atacante foi contratado pelo São Paulo.

No Tricolor Paulista, o jogador teve pouco brilho e acabou sendo emprestado ao Athletico-PR, em agosto do ano passado, onde também teve desempenho discreto.

Agora em Belo Horizonte, Everton Felipe comemora mais oportunidade em um grande clube do país e promete empenho para ajudar na reconstrução da Raposa.

"A gente que tá aqui, é porque a gente quer, é porque a gente tá junto com o Cruzeiro para reconstruir e dar a volta por cima. Não tem oportunidade melhor que essa. Ajudar o Cruzeiro, e o Cruzeiro me ajudar".

Benção dos pais

Mesmo com a pouca idade, o jogador chega ao clube estrelado como uma das referências técnicas em meio ao um elenco recheado de jovens promessas, especialmente do meio pra frente.

Apesar da responsabilidade de chegar ao um clube que vive situação instável, Everton mostrou tranquilidade, destacando que teve o apoio e os conselhos de seus pais para acertar com o Cruzeiro.

“Sou um cara muito família. Minha mãe, o nome dela é Margarida. Muitas vezes, não gosto de conversar com ela e com meu pai sobre assuntos do futebol, são pessoas que ficam muito ansiosas e "aporrinhados" com o que tá acontecendo. Mas algumas coisas, como trocar de cidade, de clube... (converso). Eu fiz uma pergunta para ela, expliquei a situação, ela só acompanha meu jogo, não entende nada disso que tá por fora, situação do clube... E expliquei tudo para ela e ela falou: “ta vendo, coisa boa, o Cruzeiro também precisa subir e tu precisa subir novamente”. Da maneira que ela falou eu entendi e com os conselhos dela e do meu pai...” completou.

Everton também revelou um diálogo imporante com seu pai em torno da sua vinda para a Raposa.

“Meu pai é um cara mais ignorante, do interior de Pernambuco, é um cara que não tem muita ‘papa na língua’ para falar não, é sim ou não, bom ou ruim, não tem esse negócio de talvez, não. Mas, é um cara que disse que era uma oportunidade boa na minha vida e que não podia deixar passar não, senão eu ia me "lascar", falou assim para mim. Então, escutei o conselho deles e estou aqui para ajudar o Cruzeiro, fazer de tudo, treinar todo dia forte, desempenhar meu futebol, ajudar o Cruzeiro e me ajudar também".

Confira a ficha de Everton Felipe:

Nome: Everton Felipe de Oliveira Silva

Nascimento: 28 de julho de 1997

Naturalidade: Limoeiro (PE), Brasil

Altura: 1,71 m

Clubes: Sport, São Paulo e Athletico Paranaense

Títulos: Sport: Copa do Nordeste (2014); Campeonato Pernambucano (2014 e 2017);

Taça Ariano Suassuna: 2016, 2017, 2018