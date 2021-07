Que sufoco! Mas com o empate sem gols (e o triunfo nas penalidades) contra o Boca Juniors, no Mineirão, nesta terça-feira (20), o Atlético avançou para as quartas de final da Copa Libertadores. Independentemente se o adversário for Argentinos Juniors ou River Plate, o próximo jogo será o centésimo do Galo na história da competição.

Até agora, o Alvinegro soma 99 confrontos em 11 edições do torneio, sendo 45 triunfos, 29 empates e 25 derrotas. São 152 gols marcados pelo time mineiro e 103 sofridos.

Nesta Libertadores, o Atlético está invicto. São cinco vitórias e três empates.

Campanhas no Galo em Libertadores

1972

6 jogos; 5 empates e 1 derrota

1978

10 jogos; 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

1981

7 jogos; 2 vitórias e 5 empates

2000

10 jogos; 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas

2013

14 jogos; 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

2014

8 jogos; 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota

2015

8 jogos; 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas

2016

10 jogos; 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

2017

8 jogos; 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

2019

10 jogos; 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas

2021 (em andamento)

8 jogos; 5 vitórias e 3 empates