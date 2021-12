Mais de 53 mil pessoas acompanharam a goleada do Galo no jogo de ida da final da Copa do Brasil

A goleada por 4 a 0 sobre o Athletico-PR, neste domingo (12), no Mineirão, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, deixou o Atlético muito perto do título da competição.

Com a grande vantagem construída no Gigante da Pampulha, a torcida do Galo que compareceu à partida se encheu de otimismo e já soltou o grito de campeão nas arquibancadas.

Quase instantaneamente após o chileno estufar as redes do goleiro Santos, pela segunda vez neste domingo, aos 23 minutos do segundo tempo, os mais de 53 atleticanos presentes no principal palco do futebol mineiro entoaram, de forma uníssona o: “bicampeão”. (Veja o vídeo abaixo)

Antes do apito final, gritos de “olé” embalaram alguns lances do Alvinegro. Assim que a bola parou de rolar, novamente o canto de “é campeão” ecoou no Mineirão.

Para selar o título da Copa do Brasil, o Atlético pode até perder por três gols de diferença no jogo de volta, na próxima quarta, às 21h30, na Arena da Baixada.

Caso o Furacão vença por quatro gols de vantagem, a taça será definida na disputa por pênaltis.